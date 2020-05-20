На засіданні уряду 20 травня погоджено кандидатури Сергія Рудяка та Ярослава Матвійчука на посади голів відповідно Зборівської та Тернопільської РДА.

Перший кандидат – земляк Володимира Труша. Деякі тернопільські видання навіть “охрестили” його родичем намісника Зеленського. Працює на рядовій посаді в структурі Держгеокадастру Івано-Франківської області. Жодного стосунку до Зборівського району немає.

Натомість Ярослав Матвійчук – місцевий кадр. Щоправда, виходець з міліції. Працював на керівних посадах в різних міліцейських підрозділах, керував Тернопільським райвідділом міліції. Зараз отримує відомчу пенсію. Останні роки працював заступником з безпеки на Мишковицькому спиртзаводі.

Зрозуміло, що обоє кадрів, які пропонуються для призначення Зеленським, жодних соціальних ліфтів не проходили, а потрапляють виключно за протекцією.

Зрештою, кадрова політика за Труша – це тема окремої розмови. Зауважимо, що позитивні висновки Кабміну на призначення головами РДА мають 7 кандидатів. Можливо, тепер Офіс Президента “розродиться” розпорядженнями про призначення і таким чином завершить формання районної вертикалі влади на Тернопільщині.

Зазначимо, що теперішніх назначенців називають ліквідаторами районів, оскільки на їхню долю випаде неприємна процедура закриття районних адміністрацій та передачі майна та повноважень об’єднаним територіальним громадам.

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