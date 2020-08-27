Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні.

Воно вводиться в дію з опівночі понеділка, 31 серпня. Через 14 днів Комісія оновить дані, повідомляє ZN,UA.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 31 серпня почне діяти нове епідемічне зонування», – повідомив міністр Кабінет міністрів Олег Немчінов на своїй сторінці в Facebook ввечері в четвер, 27 серпня.

До «червоної» зони з найбільш жорсткими карантинними обмеженнями внесено Івано-Франківськ та Чернівці, а також ряд міст і районів Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької областей. Зокрема, на Тернопільщині до цієї зони потрапили Чортків, Бережани і Бережанський район.

У «помаранчевій» зоні – Луцьк, Ужгород, Львів, Суми, Тернопіль та Харків, а також населені пункти і райони Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей.

Київ, Вінниця, Житомир, Одеса, Рівне, Хмельницький і Чернігів, а також більшість населених пунктів у більшості областей опинилися у «жовтій» зоні.