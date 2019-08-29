Кабінет міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом склав повноваження перед новим складом Верховної Ради.

Відповідно до статті 115 Конституції України, Кабінет міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Це було одним з перших пунктів у порядку денному першого робочого засідання ВР 9-го скликання, повідомляють УНН.

Відповідно до Конституції, Кабмін продовжує свою роботу до моменту призначення нового складу уряду.

Гройсман подякував колегам, які працювали з ним в Уряді та побажав успіхів наступникам.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради 9-го скликання склали присягу 29 серпня.

Голосування про призначення нового уряду заплановане на 16:00.

Найымовірнішим кандидатом на посаду Прем’єр-міністра називають заступника голови Офісу Президента Олексія Гончарука, який до цього очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO).

Кандидатом на посаду міністра закордонних справ називають заступника голови ОП Вадима Пристайка, який раніше очолював представництво України при НАТО.

Претендентом на посаду міністра оборони називають радника Президента Андрія Загороднюка, який входить до складу наглядової ради “Укроборонпрому”.

Крім того, очікується рішення про звільнення голови СБУ Василя Грицака, а також вирішення питання зі звільненням Юрія Луценка з посади Генпрокурора.