Кабіну розплющило: на Тернопільщині вантажівка в’їхала у грейдер. ФОТО

Між селами Ходачків та Городище Козівського району не розминулися вантажний автомобіль та грейдер. Аварія трапилася 24 листопада близько 18:15 на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, рятувальники та бригада екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, водій FAW CA 1031, рухаючись в бік Тернополя, не дотримався дистанції і врізався в автогрейдер CATERPILLAR.

В результаті удару капот опинився фактично у салоні вантажівки, а водія затисло грудою металу. Його діставали рятувальники.

Потерпілого з політравмами, закритою травмою живота, переломом кісток тазу та стегна госпіталізували в реанімаційне відділення. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.