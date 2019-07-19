19 липня о пів на дев’яту ранку до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від особи, котра не повідомила своїх анкетних даних, про те, що заміновано залізничний вокзал в обласному центрі, і через 20 хвилин прогримить вибух.

На місце події виїхали всі екстрені служби. Співробітники кінологічного, вибухотехнічного відділів поліції та рятувальники обстежили приміщення вокзалу й прилеглі території. Задля безпеки було евакуйовано понад три сотні громадян, повідомляють у поліції.

На щастя, вибухонебезпечних предметів виявлено не було. О дев’ятій годині роботу залізниці було відновлено.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 1 статті 259 ККУ.

Поліцейські також встановлюють особу зловмисника, чиї витівки підняли на ноги всі екстрені служби міста і нагадують, що за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.