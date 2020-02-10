Ввечері 9 лютого двоє братів помітили у водоймі в парку “Топільче” бабусю та допомогли їй вибратись.

Про це один з тернополян повідомив 10 лютого у групі “Від Тарнополя до Тернополя” в Viber та опублікував відео порятунку, пише МедіаТОР.

Richard Rudenko написав: “Незрозуміло, яким чином жінка там опинилась, на нас не реагувала, дивом витягнули її з води”.

Він зазначив, що на виклик приїжджали рятувальники, які відігріли бабусю, та “швидка”.

Як розповіла речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа, жінку витягнули перехожі, які опинились поруч в той момент. Далі її госпіталізували до Тернопільської комунальної міської лікарні № 2.

Тетяна Бенедига, МедіаТОР