Ввечері 9 лютого двоє братів помітили у водоймі в парку “Топільче” бабусю та допомогли їй вибратись.

Про це один з тернополян повідомив 10 лютого у групі “Від Тарнополя до Тернополя” в Viber та опублікував відео порятунку, пише МедіаТОР.

Richard Rudenko написав: “Незрозуміло, яким чином жінка там опинилась, на нас не реагувала, дивом витягнули її з води”.

Він зазначив, що на виклик приїжджали рятувальники, які відігріли бабусю, та “швидка”.

Як розповіла речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа, жінку витягнули перехожі, які опинились поруч в той момент. Далі її госпіталізували до Тернопільської комунальної міської лікарні № 2.

Тетяна Бенедига, МедіаТОР

Знайшли бабусю у воді

Знайшли бабусю у воді📌Двоє братів помітили жінку біля підвісного мосту в парку "Топільче"📌Про це один з них, Richard Rudenko, повідомив сьогодні у групі Viber📌Він розповів: "Ми просто проходили біля води і почули звуки під мостом. Посвітили ліхтариком і побачили там бабусю. Незрозуміло, яким чином жінка там опинилась, на нас не реагувала, дивом витягнули її з води. Дістались до її куртки і через невеликий отвір у сітці витягнули".📌Хлопець зазначив, що викликали рятувальників та "швидку"📌Як розповіла речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа, жінку витягнули перехожі, які опинились поруч в той момент. Далі її госпіталізували до Тернопільської комунальної міської лікарні № 2.Відео: Richard Rudenko

Опубліковано МедіаТОР Неділя, 9 лютого 2020 р.