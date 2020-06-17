Штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років загрожує жительці Тернополя, яка обікрала місцевого мешканця.

Працівники Тернопільського відділу поліції довели причетність краянки до злочину, який вона вчинила 14 червня, під час проїзду в громадському транспорті. Жінка непомітно привласнила засіб зв’язку пасажира, тим самим завдала збитків на чималу суму, повідомляють у поліції.

Викрадене майно правоохоронці вилучили. До слова, підозрювана вперше попадає в поле зору поліцейських.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 185 ККУ.