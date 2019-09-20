У тернопільському гідропарку «Топільче» завершують роботи з очищення водойм земснарядом.

Як повідомляє МедіаТОР, з найбільш забрудненої водойми вивезли сміття, а пульпу – суміш води та ґрунту, перекачали на берег на 90 %. Тепер переходять до очищення каналів.

«Цей ставочок має маленьку площу – гектар, але звідси ми витягнули більше трьох КАМАЗів сміття. Найбільше було пляшок. У воді знайшли навіть гармату, що стояла на острівці», – каже начальник регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області Анатолій Качка.

Закінчити роботи обіцяють до кінця жовтня цього року.

Нагадаємо, очищувати водойми поблизу «Козацького острова» земснарядом почали 1 серпня. Спочатку планували прибрати забруднення з найбільшої водойми, а з 1 вересня мали почати чистити канави, що є в «Топільче».

Тетяна Бенедига, МедіаТОР