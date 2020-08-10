7 серпня близько 21 години на лінію «102» надійшло повідомлення від жительки Теребовлянського району. Заявниця розповіла, що її чоловік з яким вони відпочивали на ставку, що у Хоросткові втопився.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та рятувальники. Тіло чоловіка 1985 року народження водолазам вдалося дістати з дна водойми вже наступного дня.

Труп потопельника направили для проведення судово-медичної експертизи, повідомляють у поліції.

Правоохоронці розповідають, основними причинами загибелі людей на воді є купання у нетверезому стані та вибір необладнаних пляжів без рятувальних постів, із необстеженим водолазами дном, де багато водоростей, корчів та валунів.

«П’яні» купання посідають першу сходинку у сумному антирейтингу причин загибелі жителів області. Незважаючи на застереження родичів і друзів, громадяни пірнали у незнайомих місцях та запливали на значну глибину.