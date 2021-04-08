Роботу над автобіографічною книгою розпочала відома тернопільська спортсменка, чемпіонка світу та олімпійська чемпіонка, біатлоністка Олена Підгрушна.

Про це вона повідомила під час зустрічі із журналістами у Тернополі 7 квітня.

– Після кожної зустрічі з дітьми у школі чи під час спілкування з журналістами мені часто говорили: «Може подумаєте про книгу?», – розповіла спортсменка. – Чи часом не маю наміру написати книгу цікавилися також родичі, друзі, близьке оточення. Та я все відповідала «Колись напишу». Впродовж років до цього йшло. А цього року я розпочала співпрацювати з Лілією Проць, яка зараз є моїм менеджером. Вона сказала: «Сідай і пиши». Тож справа зрушила з місця.

Лілія Проць зазначила, що все розпочалося із дописів Олени Підгрушної у фейсбуці.

– З власного досвіду знаю, що коли, як спортсменка, розповідаю про себе у соцмережах, то людям це цікаво, – каже Лілія Проць, менеджерка біатлоністки. – Запропонувала Олені підтримку у написанні постів, давала підказки що людям цікаво, щоб вона розповіла чим живе, як займається. Паралельно почали збирати питання з різних груп вболівальників. Вони запитували, яка зброя, як стріляє Олена-лівша, як вітер впливає на стрільбу, як відбувається підготовка до змагання тощо. Олена дуже багато почала писати і я зрозуміла, що є база знань, яку треба розвивати. А сайт «Tribuna.com» назвав соцмережі Підгрушної енциклопедією біатлону. Вирішили на цьому не зупинятися і що Олена візьметься ще за автобіографічну книгу. Зараз ми шукаємо видавництво, яке б погодилося видати таку книгу, людину, яка допоможе зі структурою книги і редактора. Проаналізувавши багато книжок зрозуміли, що в Україні дуже мало автобіографічних книг спортсменів, більшість написана про спортсменів. А Олені за 20 років спортивної кар’єри є що розказати.

Про конкретну дату виходу книги ще не йдеться. Зараз основна ціль Олени Підгрушної – це підготовка та участь в Олімпійських зимових іграх 2022. Чи вийде книга до цієї події чи після ще невідомо.

Фото із сторінки Тернопільського прес-клубу у фейсбуці