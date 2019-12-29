З 1 грудня у Тернополі почав працювати новий сервіс «Сіті-бот Назар».

Сіті-бот сповіщає жителів міста щодо планових та аварійних відключень міських комунікацій (вода, світло, газ, опалення тощо) за вказаною адресою.

За цей час до сіті-боту підключилися понад 2000 тернополян, які отримали майже 20 000 інформаційних довідок та сповіщень, повідомляють у міській раді.

За допомогою сіті-боту мешканці можуть:

– Отримати сповіщення щодо вимкнень міських комунікацій у оселі чи на вказаній вулиці;

– Автоматично повідомити про відсутність води, опалення чи світла у оселі, або виникнення будь-якої аварійної ситуації. Заявка у ту ж секунду надійде у систему сіті-боту і усі аварійно-диспетчерські служби працюватимуть над її вирішенням;

– Дізнатися актуальну інформацію щодо роботи соціальних чи муніципальних служб Тернополя, їх адреси та контактних номерів телефону;

– Оцінити роботу служб.

Із сіті-ботом уже працюють практично всі служби, які надають комунальні послуги у Тернополі.

Приєднатися до сіті-боту «Назар» можна за лінком: https://citybot.pro/citybot-nazar-ternopil.

Довідка

Сіті-бот «Назар» став переможцем національного конкурсу Open Data Challenge 2019, що проводиться за підтримки Міністерства з питань цифрової трансформації України, в партнерстві з Фондом Східна Європа, TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах та 1991 Open Data Incubator.

У Тернополі сервіс сіті-бот «Назар» реалізовано за підтримки Тернопільської міської ради та представництва Viber в Україні.