Із сільськї церкви на Тернопільщині зникла частинка Хреста Господнього

28/02/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

До поліцейських Шумського відділення поліції надійшла заява голови парафіяльної ради села Бриків. Чоловік повідомив про те, що з місцевого храму зникла цінна реліквія – частинка Хреста  Господнього. Крадіжку було виявлено під час інвентаризації майна церкви.

Як з’ясувалося, християнська реліквія було запаяна в металевий хрест у спеціальній капсулі. Поліцейські виявили на звороті хреста сліди повторного відкриття та запаювання капсули. Всередині частинки Животворного Хреста виявлено не було.

Як повідомляють у поліції, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ.

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,340 / 12.18m