Із сільськї церкви на Тернопільщині зникла частинка Хреста Господнього
28/02/2019 0
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До поліцейських Шумського відділення поліції надійшла заява голови парафіяльної ради села Бриків. Чоловік повідомив про те, що з місцевого храму зникла цінна реліквія – частинка Хреста Господнього. Крадіжку було виявлено під час інвентаризації майна церкви.
Як з’ясувалося, християнська реліквія було запаяна в металевий хрест у спеціальній капсулі. Поліцейські виявили на звороті хреста сліди повторного відкриття та запаювання капсули. Всередині частинки Животворного Хреста виявлено не було.
Як повідомляють у поліції, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ.
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