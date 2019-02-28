Із сільськї церкви на Тернопільщині зникла частинка Хреста Господнього

28/02/2019 Розмір тексту:

До поліцейських Шумського відділення поліції надійшла заява голови парафіяльної ради села Бриків. Чоловік повідомив про те, що з місцевого храму зникла цінна реліквія – частинка Хреста Господнього. Крадіжку було виявлено під час інвентаризації майна церкви.

Як з’ясувалося, християнська реліквія було запаяна в металевий хрест у спеціальній капсулі. Поліцейські виявили на звороті хреста сліди повторного відкриття та запаювання капсули. Всередині частинки Животворного Хреста виявлено не було.

Як повідомляють у поліції, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ.