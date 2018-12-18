Із школи на Тернопільщині евакуювали вчителів та учнів

18/12/2018 Розмір тексту:

17 грудня о 10:45 до чергового диспетчера 9-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про задимлення підвального приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Трибухівці Бучацького району.

На місце події направили черговий караул 9-ї ДПРЧ. До прибуття рятувальників персоналом школи проведено екстрену евакуацію 209 учнів та 35 працівників на свіже повітря.

За результатами розвідки, проведеної співробітниками ДСНС, встановлено, що у підвальному приміщенні школи відбулося коротке замикання електрощитової без подальшого горіння.