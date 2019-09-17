У Бережанській школі-інтернаті вихованців вчили, як евакуюватися з навчального закладу у разі небезпеки. Втім, для багатьох школярів це завдання виявилося складним.

За легендою, на другому поверсі будівлі виникла пожежа, яка спричинила задимлення приміщень та сходової клітини, – повідомляє управління ДСНС в області. Двоє учнів не могли самостійно вийти із будівлі.

«Бережанські вогнеборці за лічені хвилини прибули до місця виникнення умовної пожежі. Проклавши рукавні лінії, бійці ДСНС ліквідували загорання та врятували потерпілих. Окрім цього, вогнеборці продемонстрували алгоритм надання домедичної допомоги. Усі присутні могли ознайомитися із технікою та спорядженням, яке перебуває на озброєнні у рятувальників, приміряти бойовий одяг та спорядження. Також дітвора дізналася, як користуватися вогнегасником та що робити, якщо побачили боєприпаси часів минулих воєн».

Додамо, у період з 16 по 20 вересня на Тернопільщині проводитимуть пусконалагоджувальні роботи територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення області з включенням електричних сирен і передачею мовної інформації по радіотрансляційній мережі, в тому числі й електричних сирен, які знаходяться в районних центрах.

Софія Романська