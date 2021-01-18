Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції мешканцю обласного центру, який вчинив крадіжку в навчальному закладі міста. Міру покарання підозрюваному обере суд.

Подія трапилася 16 січня на одній із центральних вулиць Тернополя. Патрулюючи місто, патрульні помітили підозрілого чоловіка, який вантажив чавунні батареї в багажник іномарки. Коли ж правоохоронці підійшли до невідомого, останній почав помітно нервувати та не зміг пояснити звідки у нього майно.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили особу невідомого – це тернополянин 1979 року народження. Краянин викрав з навчального закладу майно, яке мав на меті реалізувати. До слова, в минулому він вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Тепер йому доведеться відповісти за скоєнні дії відповідно до статті 185 ККУ.