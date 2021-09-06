Науковців та літераторів з Польщі та України зібрав літературно-мистецький форум «Діалог двох культур-2021» у Кременці.

Захід цей відбувається щорічно на Тернопіллі з 2005 року. За цей час форум став місцем спілкування, співпраці та вивчення культури двох країн. Цього року він був присвячений 212 річниці з часу народження Юліуша Словацького.

– У святкуванні уродин Великого Кременчанина взяла участь делегація із Польщі – науковці, поети, письменники, дипломати, – розповіли в обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького. – На подвір’ї музею гостей радо вітали представники міської та обласної влади. Лунали вітальні слова консула Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Терези Хрущ, академіка НАН України, професора Ростислава Радишевського, голови Спілки письменників Польщі у Варшаві Малгожати Пєкарської, представника ректорату КУЛу Кшиштофа Шеблі. Традиційним короваєм вітала дорогих гостей Тамара Сеніна, директор музею, співорганізатор «Діалогу», який із її рук із вдячністю прийняв письменник Маріуш Ольбромський, співорганізатор форуму. Учасники Діалогу були присутні на месі за душу Юліуша Словацького у костьолі святого Станіслава та склали шану матері поета на Туницькому цвинтарі.

Після урочистих заходів розпочалася наукова частина форуму. Присутні взяли участь у двох конференціях: «Польський та український романтизм в його сучасній інтерпретації» і «Польські та українські музеї – скарбниці культурної спадщини обох народів». Учасники заходу також оглянули три виставки. Музей Словацького представив експозицію «Пам’яті кременецького художника Ніла Зварунчика», Тернопільський обласний краєзнавчий музей – стародавні рукописи 17-18 століть, Тернопільський обласний художній музей – «Мистецтво Польщі у збірці ТОХМ». В цій експозиції представили живописні та графічні твори польських митців ХVII-XX століть з колекції музею. Серед них були портрет польської співачки Ванди Янковської, створений Юзефом Мегоффером, гравюри Томаззо Долабелли – художника венеціанського походження, який жив і творив у Польщі, картина Єжи Коссака “Повстанець” та інші.

У другий день форуму відбулися літературні презентації та концертна програма «Мелодії епох». Свої твори презентували науковці Еміль Ноїнський, Ян Вольський, Зоряна Замкова, Кароліна Пєкарська, Василь Горбатюк, Маріуш Ольбромський, Надія Богданець, Тамта Гугушвілі.

Свою роботу форум «Діалог двох культур» продовжить 8 вересня у Будинку літератури Варшави. А 9 вересня відбудетться наукова конференція в Музеї Романтизму в Опіногурі.

Фото Михайла Урбанського та зі сторінки музею у фейсбуці