Із кранів у тернопільських квартирах тече освячена вода. ВІДЕО
19/01/2019 0
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У Тернополі освятили воду на водопровідних насосних станціях.
Як повідомляє Доба, чин освячення здійснили священнослужителі традиційних християнських церков.
У водоканалі кажуть, завдяки цій традиції люди, котрі з різних причин не змогли відвідати церкву та набрати свяченої води, отримали змогу зробити це вдома.
Такий захід «Тернопільводоканал» організовує кілька років поспіль. Згодом традиція поширилася й на інші міста.
Водоканал. Освячення води.Більше https://doba.te.ua/post/46995
Опубліковано Інтернет-газета ДОБА Пʼятниця, 18 січня 2019 р.
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