Із кранів у тернопільських квартирах тече освячена вода. ВІДЕО

19/01/2019 Розмір тексту:

У Тернополі освятили воду на водопровідних насосних станціях.

Як повідомляє Доба, чин освячення здійснили священнослужителі традиційних християнських церков.

У водоканалі кажуть, завдяки цій традиції люди, котрі з різних причин не змогли відвідати церкву та набрати свяченої води, отримали змогу зробити це вдома.

Такий захід «Тернопільводоканал» організовує кілька років поспіль. Згодом традиція поширилася й на інші міста.