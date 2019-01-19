Із кранів у тернопільських квартирах тече освячена вода. ВІДЕО

19/01/2019 0
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У Тернополі освятили воду на водопровідних насосних станціях.

Як повідомляє Доба, чин освячення здійснили священнослужителі традиційних християнських церков.

У водоканалі кажуть, завдяки цій традиції люди, котрі з різних причин не змогли відвідати церкву та набрати свяченої води, отримали змогу зробити це вдома.

Такий захід «Тернопільводоканал» організовує кілька років поспіль. Згодом традиція поширилася й на інші міста.

Водоканал. Освячення води.Більше https://doba.te.ua/post/46995

Опубліковано Інтернет-газета ДОБА Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

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