Понад три тисячі жителів області боряться з коронавірусом. Деякі інфіковані долають хворобу вдруге або втретє.

Повторні випадки зараження викликають занепокоєння у лікарів. Наразі у боротьбі з пандемією вони покладають надію на вакцинацію. Оскільки колективний імунітет поки що недостатній, щоб подолати COVID-19.

«Продовжують хворіти 3138 осіб. Інтенсивний показник 303,1 випадок на сто тисяч населення За критеріями, передбаченими Кабінетом міністрів, відсоток завантаженості ліжок в закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів, хворих на коронавірус, складає 20,6%. Епідситуація розцінюється як неблагополучна. Захворюваність в області утримується на високих рівнях та перевищує загальнодержавний показник. При цьому від початку пандемії одужало майже 32 тисячі осіб. Це хороший показник, якщо взяти аналіз МОЗ. Це свідчить про вчасну і якісну медичну допомогу», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Минулої доби на Тернопільщині додалося майже 150 інфікованих коронавірусом. А загальне число лабораторно підтверджених випадків сягнуло тридцяти шести тисяч.