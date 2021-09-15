Проїхати три тижні на велосипеді із Бельгії до України, щоб зібрати кошти на притулок для мам та дітей у Сєвєродонецьку. Взявся за таку благодійну акцію 23-річний студент Ярема Венгринович.

Батьки Яреми українці, а він народився і виріс у Бельгії. Зараз навчається навчається на комерційного інженера в Католицькому університеті у Лювені. Збирати необхідні кошти він розпочав ще в серпні, катаючись на велосипеді Бельгією. А 28 серпня розпочав веломандрівку до України.

– Я розпочав подорож з Бельгії до України на велосипеді для благодійних цілей та проектів, – написав Ярема Венгринович на сторінці присвяченій подорожі. – Починаючи з мого дому у Брюселі, до моєї родини у Тернополі. Протягом трьох тижнів я буду подорожувати своїм власним Маршрутом «Road to Ukraine» в Україну, більше ніж 2.200 км, пару соток кілометрів менше ніж «Тур де Франс». З цим маршрутом, я маю намір зібрати гроші для проекту «S.O.S. – дитячі містечка Україна». Поміч потрібна для цих молодших дітей, котрі народились або виросли в сім’ях, які через війну втратили все та й ще для дітей, які згубили їхні сім’ї. Цим дітям потрібна поміч та справедливий шанс у житті тому, що вони дуже вразливі. Головна мета «S.O.S. -дитячі містечка Україна» – надання психологічної та педагогічної допомоги. А також вони ще надають гуманітарну поміч та притулок для дітей.

У подорожі велосипедиста супроводжує автомобіль. Він їде весь маршрут на велосипеді, а неподалік нього – машина. Спочатку Ярему супроводжували двоє друзів Пітер і Том, які їхали разом з ним до Праги. Там естафету перейняла Орися. Вона відповідає за стратегічний запас – ліки, воду, їжу. Продукти харчування Ярема не купує в супермаркетах чи кафе, а все необхідне везе в машині. Хлопець вже проїхав Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Чехію, Словаччину. Залишилась Польща і Україна. Фінішує він у Тернополі 19 вересня. Зустріти його та поспілкуватися можна буде на Театральній площі о 16.30. А підтримати його благодійну мету можна тут.

Фото зі сторінки «S.O.S. -дитячі містечка Україна» у фейсбуці