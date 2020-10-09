Новостворена партія «Довіра» продовжує знайомити жителів Тернопільщини із своєю командою, яка балотуватиметься до місцевих рад.

Серед представників «Довіри» – сільський голова Підзамочківської сільської ради Бучацького району Іван Лепак.

За час головування Івана Івановича до сіл Підзамочок, Звенигород та Підлісся повернулося чимало уродженців. Вони зазначають, таких змін як за Івана Лепака у населених пунктах не було з часу їхнього дитинства.

– Кожна громада починається з власної сім’ї, власного дому, власного села та власної вулиці. Ми повинні зберегти своє та розбудовувати – родини, вулиці, села. Дуже хочеться, щоб всі сім’ї були разом, не виїжджали за кордон, щоб діти не росли як соціальні сироти, – зазначає Іван Лепак. – Коли я прийшов на посаду сільського голови, ми розпочали роботу саме з дитячих садочків – відремонтували Підзамочківський та практично з нуля зробили Звенигородський. За дітьми – майбутнє, саме тому ми повинні докласти максимум зусиль, аби вони жили в комфортних умовах й мали можливості для розвитку.

За каденції Івана Лепака, у населених пунктах, що входять до Підзамочківської сільської ради, покрили асфальтом понад 8,5 км доріг, ще 8, 84 км облаштували щебеневим покриттям. Окрім цього, посаджено молодий парк, створено дитячий майданчик, відремонтовано садочок у Підзамочку та розпочате будівництво у Звенигороді, у планах – відкриття футбольного поля із штучним покриттям.

– Спільно з ГО «Бучач Тур» сільська рада бере участь у гранті Європейського Союзу. Сума – від 400 до 800 тисяч євро. Якщо нам вдасться перемогти, відновимо Підзамочківський замок. Плануємо розмістити тут центр тернопільського Придністров’я, до якого увійдуть п’ять сусідніх районів, – додає Іван Лепак.

Детальніше – у відео.