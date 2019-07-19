Кандидат в народні депутати по виборчому округу №165 самовисуванець Іван Чайківський офіційно оголосив про завершення передвиборчої агітації.

Про це він сказав у відео-зверненні, розміщеному на сторінці «Іван Чайківський» у фейсбуці.

«Ми офіційно повідомляємо про завершення передвиборчої агітації, як цього і вимагає українське законодавство. Це означає, що будь-які інформаційні матеріали про нас, чи від нашого імені в день тиші та в день голосування ми розцінюватимемо, як провокацію», – сказав Іван Чайківський.

За словами політика, він просить правоохоронців миттєво реагувати на будь-які види порушення виборчого законодавства. Як відомо, саме Чайківського вважають фаворитом у виборчому окрузі з центром в місті Зборові. Такі шанси йому дають відразу чотири соціологічні опитування, дані яких можна знайти в відкритому просторі.