Допомогти Тернопільщині в пошуку внутрішніх та міжнародних інвесторів, дбати про створення робочих місць та розвиток економіки краю закликав своїх новообраних колег майбутній депутат парламенту Іван Чайківський.

Відповідне звернення він розмістив на своїй сторінці у фейсбуці, зазначивши, що настав час кожному ставати господарем.

“Вибори завершилися, але життя продовжується. Кожен з нас зробив свій усвідомлений вибір, і тепер кожен, сподіваюсь, розуміє свою відповідальність.

Для мене ця відповідальність помножена майже в 33 тисячі разів. Це та кількість людей, що проголосувала на мене та хоче змін в цій країні.

І ми не маємо права підвести!”, – йдеться в повідомленні.

Політик зізніється, що це були непрості вибори. Для нього і для команди це був екзамен на довіру і вони з честю склали цей іспит.

Попереду – новий етап служіння людям, – вважає Чайківський.

“Щиро дякую всім, хто підтримав мене, тим, хто вірив, тим, хто допомагав та тим хто віддав свій голос. Ми нічого не обіцяли, але ті вимоги, які перед нами ставили виборці, цілком реально виконати. Головне, що ми кладемо в основу своєї майбутньої політичної діяльності – добробут кожної родини. Разом ми зможемо!”. – підчумовує Іван Чайківський.