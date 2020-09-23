18 вересня Тернопільська обласна організація нової політичної сили «ЗА МАЙБУТНЄ» провела загальні збори, під час яких затвердила списки кандидатів на місцеві вибори 25 жовтня 2020 року.

У заході взяв участь народний депутат України від депутатської групи «ЗА МАЙБУТНЄ» Іван Чайківський. Тернопільська команда — сильна і професійна команда людей справи, наголосив він. Саме такі люди мають представляти інтереси людей у владі.

«Наша команда об’єднана чіткими принципами і розумінням, які зміни потрібні країні. Тернопільський осередок – це досвідчені фахівці у своїх сферах. Люди, які досягли результату, за яких говорять їхні справи. Це особистості, яких знають і поважають у їхніх громадах. Це аграрії і лікарі, педагоги та підприємці, діячі культури та управлінці. Нехай це звучить амбітно, але я впевнений, що нашій команді за найближчі 5 років вдасться вивести область у п’ятірку лідерів. Бо всі ми хочемо одного — бачити довкола щасливих людей» – заявив Іван Чайківський.

Учасники зборів висунули кандидатів у депутати до Тернопільської обласної ради, районних, міських та селищних рад. Також офіційно представили кандидатів на посади міських, селищних та сільських голів.

Загалом на Тернопільщині від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» у місцеві ради усіх рівнів та на посади голів громад затверджено понад 1000 кандидатів. В 17 громадах Тернопільщини партія висунула кандидатів на посади голів територіальних громад.

«Ми зібралися у цій залі, щоб сказати своє рішуче «ні» безладу в державі та сказати «так» майбутньому країни. Потрібно подолати вірус безнадії, вірус анархії і безгосподарності, який панує у державі і в місцевих органах влади. Керувати громадами мають господарі, а не популісти, і не політикани. Ми провели сотні зустрічей у районах Тернопільщини, познайомилися з місцевими господарями, які стали частиною нашої команди. У нас є підтримка у Верховній Раді від парламентського об’єднання «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ», у складі якої 24 народні депутати. Але ми маємо об’єднатися на місцях і зробити все для того, щоб Україна і наші містечка і села розвивалася», – зазначив голова Тернопільського обласного осередку Володимир Болєщук.

До команди, яку веде Іван Чайківський на місцеві вибори увійшло багато відомих на Тернопільщині та за межами області осіб: голова Завадівської сільської ради, кандидатка юридичних наук, викладачка університету Короля Данила Алла Стечишин, завідувач курсу урології кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л. Ковальчука ТНМУ ім. І. Горбачевського Віктор Твердохліб, директор інституту післядипломної роботи ТНМУ, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я Тернопільської обласної ради Роман Свистун, ветеран АТО, сержант ЗСУ, головний старшина дивізіону артилерійської розвідки 44-ої окремої артилерійської бригади Андрій Біндас, науковець, кандидат історичних наук, заступник голови Тернопільської обласної ради Любомир Крупа, керівник освітньої галузі Чортківського району Ірина Зеньчак_Гулька, завідувач відділення Бережанської ЦРЛ, координатор медичного напрямку ГО «Навігатор.2.0» Наталія Онишків, голова ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики», засновник мистецького фестивалю «Ї» Василь Томчишин, громадська активістка, виконавча директорка БФ «Покрова», координаторка жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ» в області Любов Вовк, голова профспілки підприємців Тернополя, депутатка Тернопільської міської ради Наталя Шоломейчук, підприємиця, громадська діячка, чемпіонка світу Лілія Проць, громадський діяч, підприємець, організатор понад 40 проєктів для молоді та новостворених громад західної України, співзасновник і організатор одного із найбільших музичних фестивалів Європи «Файне місто» Рустам Ергешов, волонтер, підприємець, капелан, настоятель Собору єднання християн Сходу і Заходу України смт. Підволочиськ отець Тарасій Махніцький, директор будівельної компанії «Тернопіль-ПрестижБуд» Станіслав Лебонтов, комерційний директор пивоварні «Опілля» Володимир Гульовський, співак, композитор, заслужений артист України, лауреат премії братів Лепких Володимир Вермінський, відомі в області фермери та підприємці Богдан Грегоращук, Іван Карачка, Іван Навольський, Василь Гамрач, Зеновій Дольний, Артем Пуківський, керівники банківських відділеннь з Борщева та Гусятина Андрій Ратушняк та Володимир Будзінський та інші. На загальних зборах також затвердили програму «Тернопільщина майбутнього», з якою політична партія йде на місцеві вибори.