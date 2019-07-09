Незважаючи на те, що передвиборча програма є обов’язковим документом при реєстрації в ЦВК кандидатом у народні депутати, оприлюднювати її майбутні обранці не квапляться.

Першим серед претендентів на мандат народного депутати в окрузі №165 це зробив самовисуванець Іван Чайківський.

Всі 9 вимог до Івана Чайківського (саме так названа програма кандидата) він оприлюднив в себе на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».

Подаємо її без змін.

9 вимог до Івана Чайківського

Вимога 1

Час відновлювати дороги, відбудовувати господарку. Підтримувати і розвивати екологічні проекти та озеленення. Має бути справедливий механізм розподілу бюджетних коштів. На місцях має залишатися більше грошей. Вирішувати, куди вкладати кошти – мають громади. Гарантом цього виступить народний депутат.

Вимога 2

Час залучати інвестиції в місцеві проекти. В інвесторах треба бачити не грошових мішків, а партнерів, що розвивають територію: створюють робочі місця, платять податки, ведуть соціально орієнтований бізнес. Відновлення виробництва – наш пріоритет. За рахунок розвитку бізнесу будуть підвищуватися зарплати та пенсії. Ми «за» справедливі податки. Створення робочих місць стримає таке явище як «заробітчанство». Наш обов’язок повернути людей додому та показати перспективу роботи тут. Працювати в Україні та для України – завдання кожного нас!

Вимога 3

Час допомагати один одному. Ми «за» зниження тарифів. Це зробимо двома шляхами – усунення корупційних «накруток» та дотації з бюджету. Головна мета – українець не повинен перейматися тарифами. Збережемо систему субсидій, яка має працювати без участі громадянина. Його завдання – подати документи та вчасно сплачувати свою частку. Виробництво товарів першої необхідності повинні мати гарантовану підтримку від держави та бути доступними всім верствам населення.

Вимога 4

Час берегти українську землю. Ринок земель сільськогосподарського призначення має бути цивілізованим та справедливим. Власник паю повинен мати можливість продати землю за ринковою ціною. Законодавство повинно захищати громадянина України та давати йому переваги (в тому числі, економічні) при купівлі с/г угідь. Боронити землю треба не тільки юридично, але зі зброєю в руках. Армія має бути виключно професійною за стандартами НАТО. Професія військового має бути престижною не тільки через його заробітну плату, але і через сформоване в суспільстві позитивне ставлення до війська.

Вимога 5

Час чиновникам служити людям. Крім виконання своїх службових обов’язків, державний службовець повинен виконувати вимоги людей, дослухатися до людей, консультувати людей, нести відповідальність за свої рішення. Народний депутат має захистити українця перед корупційним чиновником. Особлива співпраця має бути з головами ОТГ для прискорення адміністративно-територіальної реформи. Електронне урядування має стати зрозумілим та доступним. Пряме народовладдя має бути доступним зі смартфона.

Вимога 6

Час вкладати у здоров’я та освіту дітей і молоді. Найбільше уваги треба приділяти дітям та молоді. Бо що посіємо, такий урожай зберемо. Комфортні умови перебування дітей в садочку чи школі – має оплачувати бюджет, а не батьки. Влада має забезпечити наповнення бюджету, а не перекладати це на батьків. Влада буде підтримувати громадські та позашкільні ініціативи – дитина повинна мати продумане дозвілля. Навчальні програми та всі заходи мають проявляти в дитини патріотичні погляди.

Вимога 7

Час бути гостинними. Розвиток туризму – один з пріоритетних напрямків. Разом з громадою відновимо місцеві «родзинки». Через грантові програми залучимо істориків, краєзнавців, учнів сільських шкіл для формування єдиної туристичної карти кожного району для різних груп мандрівників. Турист має бути інвестором розвитку сфери послуг в селах та містечках.

Вимога 8

Час подбати про духовність. Мають бути партнерські програми між сиротинцями, геріатричними будинками, школами та церковними громадами. Національний та патріотичний елемент у вихованні ставимо в пріоритет. Ми «за» традиційні сімейні цінності та проти масової пропаганди ЛГБТ. Будемо захищати своє у всіх сферах людської життєдіяльності – від національного економічного патріотизму до глобальної популяризації українського у світі.

Вимога 9

Не зрадити людей та Україну!