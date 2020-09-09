5 вересня на території Скалатського замку відбувся Відкритий форум прихильників політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ». Взяли участь в заході представники команди з усієї Тернопільщини. Під час зустрічі обговорили шляхи розвитку нашої області та країни загалом.

На зустріч із тернопільською командою завітали лідер політичної сили «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця, народний депутат, співголова політичної партії Тарас Батенко, лідерка Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ» Ірина Суслова.

«Йдемо у владу, бо там зараз нікого нема, там порожні кабінети»

Натхненником та ініціатором формування політичної сили «ЗА МАЙБУТНЄ» на Тернопільщині є народний депутат Івана Чайківський.

— Тут зібралися представники всіх районів, які працюють в різних напрямках: підприємці, аграрії, управлінці, вчителі, лікарі, спортсмени, діячі культури. Люди різних професій, але одного світосприйняття. Всі ми однаково розуміємо базові принципи економіки: треба вміти заробляти, щоб потім ефективно і справедливо витрачати, — виступив під час форуму Іван Чайківський. — У мене риторичне запитання до місцевої влади: чи ефективно використані інвестиції та податки? Чи по-господарськи розпорядилася влада тим ресурсом, що ми з вами створюємо своєю щоденною працею? Пріоритет нашої команди — це людина! Її добробут, її здоров’я, її навчання та робота, радість від зробленого. Нехай це звучить амбітно, але я впевнений, що нашій команді за найближчі 5 років вдасться вивести область у п’ятірку лідерів. Бо всі ми хочемо одного — бачити довкола щасливих людей.

— Наша депутатська група «ЗА МАЙБУТНЄ» спостерігала за новими обличчями в парламенті, сподівалася, що покажуть свою компетентність, але зрозуміла, що вони абсолютно не є фахівцями з державотворення. Ми очікували на покращення, адже монобільшість приймала закони, що збільшують повноваження фіскальних, правоохоронних органів, створювала нові контролюючі структури, проте не прийняла жодного закону, який би полегшив життя громадян, зокрема, підприємців, — зазначив лідер політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця. — «Треба створити свою політичну силу і боротися з цим!» — якось запропонував представникам нашої депутатської групи Іван Чайківський. Мені довірили очолити партію. Дякую Іванові Адамовичу за ініціативу, бо ми би й далі чекали. Уже 29 років Незалежності ми віримо і чекаємо, що хтось прийде і замість нас наведе порядок у країні. Ми йдемо у владу, бо там зараз нікого нема, там порожні кабінети… Час від часу туди хтось приходить, нашкодить і йде. Ми ідемо в політику, щоб нарешті повернути владу тим, кому вона має належати, а в Конституції чітко написано, що єдиним джерелом влади є український народ!

«Потрібно подолати вірус безгосподарності та безнадії»

Голова обласної організації політсили Володимир Болєщук розповів, що їхня команда однодумців згуртувалася на початку пандемії — активні небайдужі представники громад докладали зусиль, щоб допомогти медикам, лікарням.

— «ЗА МАЙБУТНЄ» — це перспективна, принципова політична сила на Тернопільщині. 71% нашої команди — нові люди, які ніколи не були в політиці. Це люди справи, які в своїх професіях досягли успіху. Це люди, за якими стоять трудові колективи, за якими є конкретні справи. Вони хочуть подолати управлінську кризу на Тернопільщині, щоб не присилали керувати нашою областю політиків з інших регіонів. Ми самі знаємо, що потрібно робити на нашій землі. Наша команда буде висувати кандидатів у депутати в усіх 55 ОТГ області, кандидатів на голів громад, кандидатів у три районні ради, у міські ради і в Тернопільську обласну раду. Потрібно подолати вірус безнадії, вірус анархії і безгосподарності, який панує у державі і в місцевих органах влади. Громадам потрібні господарі, а не популісти, і не політикани. Під час Відкритого форуму, окрім представлення партії в області, також обговорили бачення розвитку економіки нашого краю, акцентували на потужному людському потенціалі, готовому брати в свої руки ситуацію. Відбулося три панельні дискусії на теми: «Що чекає на Тернопільщину в майбутньому. Погляд фахівців», «Очікування від розвитку міських громад», «Диверсифікація потенціалу регіону». Своє бачення розвитку області висловили потенційні кандидати у депутати місцевих рад від Тернопільщини: голова Завадівської сільської ради, кандидатка юридичних наук, викладачка університету Короля Данила Алла Стечишин, завідувач курсу урології кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л. Ковальчука ТНМУ ім. І. Горбачевського Віктор Твердохліб, ветеран АТО, сержант ЗСУ, головний старшина дивізіону артилерійської розвідки 44-ої окремої артилерійської бригади Андрій Біндас, науковець, кандидат історичних наук, заступник голови Тернопільської обласної ради Любомир Крупа, голова ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики», засновник мистецького фестивалю «Ї» Василь Томчишин, громадська активістка, виконавча директорка БФ «Покрова», координаторка жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ» в області Любов Вовк, голова профспілки підприємців Тернополя, депутатка Тернопільської міської ради Наталя Шоломейчук, підприємиця, громадська діячка, чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проць, громадський діяч, підприємець, організатор понад 40 проєктів для молоді та новостворених громад західної України, співзасновник і організатор одного із найбільших музичних фестивалів Європи «Файне місто» Рустам Ергешов, волонтер, підприємець, директор будівельної компанії «Тернопіль-ПрестижБуд» Станіслав Лебонтов, співак, композитор, заслужений артист України, лауреат премії братів Лепких Володимир Вермінський. Поблагословив на плідну працю представників команди «ЗА МАЙБУТНЄ» капелан, настоятель Собору єднання християн Сходу і Заходу України м. Підволочиськ отець Тарасій Махніцький.