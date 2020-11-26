Політичне небуття пророкує нардеп Іван Чайківський партіям, які сформували опозицію в оновленому складі обласної Тернопільської ради.

Про це політик написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Політичні партії, які вже роками перебувають при владі, і нічого доброго не зробили для мешканців краю, йдуть у забуття. Ні високопоставлений лідер на рівні держави, ні голосні заяви не допомогли їм у головному – перебуваючи при владі, реальними справами давати поштовх до інвестицій та сприяти економічному розвитку області. Бо не вміють вони цього. Бо не зробили в своєму житті нічого, що заслуговувало би поваги від простих тернополян». – зазначив Іван Чайківський.

Представник партії «За майбутнє», яку Чайківський вів на вибори до обласної ради, Володимир Болєщук отримав посаду першого заступника голови.

Це, за словами нардепа, накладає велику відповідальність за членів команди у владі та за той результат, який вся владна команда має показати.

На завершення, політик привітав новообраний склад обласної ради з початком роботи, керівництво – з великою довірою та всіх мешканців області, які чекають якісних змін.

Довідково:

Відповідно до результатів декількох принципових голосувань, до провладної коаліції можна зарахувати 4 партії (ВО «Свобода», «За майбутнє», Слуга народу», «Довіра»), які разом мають 39 мандатів.

Опозиція поки що складатиметься з 25 депутатів, які представляють «ЄС» та ВО «Батьківщину».