На днях засновник компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський провів зустріч із виробничими колективами, в тому числі, з якими починав свій трудовий шлях 20 років тому.

Вони обговорили зміни, які сьогодні є на часі.

«Це люди, з якими за 20 років спільної праці ми стали сім’єю, – зазначив Іван Чайківський. – Вони кажуть, що час настав. Настав час будувати дороги, створювати робочі місця і розвивати наші громади. Українці втомилися від заробітчанства, злиднів та зневіри в політичній системі. Тож настав час це змінювати!»

Зокрема, на зустрічах говорили про найбільші проблеми українців: брак робочих місць, економіку краю та заробітчанство.

«Зі слів людей розумію, що всі хочуть відповідального та господарського підходу до місцевої та національної політики, розуміння реальних потреб людей і справедливості, – додав Іван Чайківський. – Адже економіка та добробут громад тримається саме на їхній праці і, як результат, – на податках. Як відомо, позачергові вибори призначені на 21 липня. Іван Чайківський розглядається, як найбільш імовірний кандидат по виборчому окрузі № 165 з серйозним наміром перемогти.