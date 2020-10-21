Іван Чайківський як політик, котрий починав з рідного Тернопільського району і досяг вершин у парламенті, з кожними виборами обростає все новими «легендами». Тепер недоброзичливці «прив’язують» його до олігарха Коломойського і переймаються, звідки гроші на вибори.

Щоб зняти різні чутки і домисли, про це запитуємо в самого лідера списку партії «За Майбутнє» до обласної та Тернопільської міської рад, народного депутата Івана Чайківського.

— Іване Адамовичу, то чия ж Ви все-таки людина?

— Від виборів до виборів я дізнаюся про себе все більше і більше такого, що викликає тільки посмішку, бо є відвертою брехнею. Я вже був тим, в кого бізнес віджимали «донецькі». Я вже був тим, чий бізнес змусили продати Порошенку. Тепер опоненти починають «ліпити» нам Коломойського. Причому такі нісенітниці поширюють лише перед виборами. І що ще цікаво, — поширюють від тих політичних сил, представники яких між виборами приходять до мене за порадами, допомогою, грошима… Мабуть, їм важко змиритися, що я – простий хлопець, навіть не з села, а з хутора, зумів чогось досягнути в своєму житті. Вони самі не вірять в працелюбність, бо мало хто з них щось створив у житті, тому і вигадують… Але я навчився не звертати на це уваги. Політичні ігрища минуть, а нам далі жити і працювати.

— Добре, якщо нема Коломойського, то звідки гроші на кампанію? Тим більше — на таку масштабну, по всій Україні…

— Ви так запитали, ніби гроші в цій країні має лише Коломойський (усміхається – ред.). А щоб відповісти навіть самим собі на це запитання, подивіться список народних депутатів з нашої парламентської групи «За Майбутнє», список тих, хто очолює обласні організації, перелік лідерів виборчих списків до різних рад по всій Україні. Більшість з них – самодостатні люди. Господарі, які вже чогось досягли у житті, в тому числі — фінансово. Ми самі себе фінансуємо – кожен в межах своїх можливостей. Багато наших команд на місцях є цілком самодостатніми, щоб донести виборцям інформацію про себе. Зрештою, ми звикли працювати на результат. Ще 7 місяців тому, коли була утворена наша партія, нас не включали навіть у соціологічний список. Сьогодні ж по Україні ми впевнено долаємо 7-відсотковий бар’єр, а на Тернопільщині маємо можливість претендувати на посаду голови обласної ради.

— До речі, Ваша остання реклама на бордах про «голову області» саме про це відверто натякає. Тому запитаємо прямо: Ви готові очолити область?

— По-перше, не все залежить від мене. По-друге, ми говоримо не про посади, а про те, що ми можемо зробити як команда господарів. Ми задекларували мету: вивести область у п’ятірку кращих в Україні. Якщо люди підтримають таке бачення, проголосують за нас, то, звісно, маючи владні інструменти, будемо досягати поставленого результату. Вся наша команда вміє і не боїться працювати. Світові процеси зупинилися через пандемію і карантин, а ми продовжуємо сіяти, збирати врожай, годувати худобу, пекти хліб, волонтерити та допомагати. Робили це завжди, робимо ВЖЕ, будемо робити і надалі. Де живем, там маємо цвісти.