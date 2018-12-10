Італійські музиканти випробували на міцність кригу тернопільського ставу

10/12/2018 Розмір тексту:

«Ми щасливі виступати тут», – з цих слів, сказаних українською, розпочав свій концерт на тернопільському «ДжазБезі» італійський піаніст, композитор та педагог Антоніо Флінта.

Квартету, який він зібрав, уже більше двадцяти років. Команда успішно гастролює по всьому світу. В Україну вони приїхали вперше і свій перший концерт в рамках фестивалю дали у Тернополі. Перед виступом музиканти оглянули центр міста, пообідали в одному із закладів громадського харчування та, навіть, випробували на міцність тонку кригу тернопільського ставу, прогулявшись по ній.

– Музика оточувала мене з дитинства і я подумав, що це найкраще, що можу робити – творити музику для того, щоб виразити самого себе, – розповів Антоніо Флінта. – Джаз – це імпровізація, це не коли ти дивишся на картину художника, а коли спостерігаєш за процесом її створення. Нашому квартету вже більше 20-ти років, ми всі є друзями і це допомагає нам, адже коли кожен з учасників є твоїм другом, то на нього можна розраховувати. Довший час ми були тріо: я – піаніст, барабанщик Клаудіо Джоаніні та контрабасист Роберто Бучі, а через вісім років до нас приєднався саксофоніст Лучано Оролоджі. Раніше ми троє спілкувалися, обмінювалися думками і творили музику, а потім нас стало четверо і думок та ідей з’явилося ще більше, від чого наша музика стала тільки кращою. Дуже важливо, що ми четверо граємо і взаємодіємо, незважаючи на те, що група названа моїм іменем, кожен з нас має рівні права у команді.

На створення музичних композицій учасників «Квартету Антоніо Флінта» надихає саме життя, усе, що відбувається з ними чи у навколишньому світі: прочитаний роман чи поезія, цікаві життєві історії тощо. Їхня музика багатогранна, мінлива, різнонастроєва, як і наше життя. І вона припала до вподоби тернопільській публіці, яка дякувала музикантам за кожну композицію бурхливими оплесками. А після завершення виступу квартету довелося повертатися на сцену, щоб зіграти ще один твір «на біс».

Ольга Трач

Фото Kurt Lee