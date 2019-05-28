Детальні плани територій центральної частини Тернополя розроблятимуть у найближчі місяці. Йдеться про мікрорайони «Історичний центр» та «Живова» у житловому районі «Центральний».

Дозволи на розроблення детальних планів цих територій надали на засіданнях виконавчого комітету 16 та 22 травня.

«Історичний центр» обмежується вулицями Руська, Кардинала Сліпого, Листопадова, Грушевського, межами парку імені Тараса Шевченка та набережною Тернопільського ставу. Дозвіл на розроблення цього детального плану надали, розглянувши звернення громадянина Ярослава Бабія. Його ж, відповідно до прийнятого рішення, визначено відповідальним за розроблення та фінансування Детального плану території.

Мікрорайон «Живова» обмежується вулицями Живова, Танцорова, Доли, Митрополита Шептицького, площею Героїв Євромайдану. Відповідальним за розроблення та фінансування Детального плану цієї території є товариство з обмеженою відповідальністю «Купон».

У документах вказано, що розроблення Детальних планів має відбуватися відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил, генерального плану Тернополя та положень затвердженої містобудівної документації. Відповідальні фізичні та юридичні особи на конкурсній основі повинні визначити ліцензовану проектну організацію – розробника Детального плану території з укладанням відповідного договору. Після розроблення проектів повинні відбутися громадські слухання та дана стратегічна екологічна оцінка Детальних планів. Після цього містобудівну документацію подадуть виконавчому комітету на затвердження.

Нагадаємо, на початку року у міській раді затвердили Детальний план мікрорайону біля палацу культури «Березіль».

Ольга Трач