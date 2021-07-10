Історичний фільм «Довбуш» знімають у Збаразькому замку. В основі сюжету – життя відомого опришківського ватажка у Карпатах Олекси Довбуша. До масових зйомок залучають всіх охочих жителів краю.

Це наймасштабніший український фільм на сьогодні за кількістю задіяних акторів масових сцен, каскадерів, реконструкторів та локацій. За словами продюсера фільму Максима Асадчого, стрічка розповідає про свободу та людей, які захищали її ціною свого життя. «Довбуш» – історико-пригодницька картина режисера Олеся Саніна. Події стрічки розгортаються у першій половині XVIII ст. та розповідають про драму життя Олекси Довбуша, його кохання та боротьбу. Ми об’їхали майже всю Західну Україну в пошуках локацій, знімали в Карпатах, Києві і зараз у Тернопільській області. Було створено дуже багато різних декорацій. Вже завершуємо зйомки та будемо готувати стрічку до великих екранів».

Завершити зйомки творча група планує до кінця липня. А на широких екранах фільм покажуть осінню.