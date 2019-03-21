Будівництво Державного архіву Тернопільської області, яке розпочали ще у 1991 році, завершено!

Завдяки державній політиці, спрямованій на зменшення довгобудів, на добудову архіву протягом останніх трьох років з державного фонду регіонального розвитку спрямували 11 млн. грн. та майже 10 млн. грн. – з обласного бюджету. Потреба у новому приміщенні була нагальна, позаяк архівні матеріали зберігалися без відповідних на це умов у катедрі.

«Це наше спільне свято, – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна під час відкриття архіву-довгобуду. – Свято тих, хто вболіває за історію, хто розуміє ціну, котру має архів. І тепер майже 700 тис. справ, 4 тисячі фондів будуть зберігатися у сучасному та пристосованому для цього приміщенні» Під час відкриття архіву голова ТОДА вручив директору Державного архіву Федіру Полянському декларацію для здачі об’єкту Державного архіву в області в експлуатацію. Даний довгобуд завершив свою майже 30-річну епопею!