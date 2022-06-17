Історичне рішення, яке наблизить перемогу: Єврокомісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС

Європейська комісія підтримала рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Рішення ухвалили у п’ятницю, 17 червня. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу, передає Gazeta.ua.

Серед умов, які висунули Україні для отримання членства – встановлення в країні дієвого інституту верховенства права та ефективна робота антикорупційної системи.

Зазначається, що процес вступу в Євросоюз може зайняти понад 10 років. Протягом цього періоду Україна повинна впровадити в практику правила і стандарти ЄС.

Остаточне рішення щодо надання статусу кандидата України на членство в ЄС мають ухвалити на саміті 23-24 червня у Брюсселі. Для прийняття рішення мають проголосувати всі країни-члени Євросоюзу.

Рекомендація містить умови, які Київ повинен буде виконати – зокрема, щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі наближає її перемогу у війні з РФ.

Про це він написав у п’ятницю, 17 червня, у себе у Twitter, передає NV.ua.

«Вітаю позитивний висновок Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безперечно, наблизить нашу перемогу. Дякуємо президенту Урсулі фон дер Ляйєн і кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки Ради ЄС наступного тижня», — наголосив Зеленський.

Висновок ЄК буде рекомендацією для Ради ЄС, яка має ухвалити рішення про наступні кроки.

Далі заявка України на вступ до Євросоюзу обговорюватиметься на рівні європейських лідерів у Європейській раді.

При цьому деякі країни ЄС виступають проти надання Україні статусу країни-кандидата. Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що проти цього виступають три країни. За даними ЗМІ, серед них Австрія та Данія.