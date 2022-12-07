Тернополянка Ярина Затонська співала в США у концертній залі Карнегі-Холл на 100-річчі прем’єри “Щедрика”.

Вона розповіла Суспільному, що для неї було великою честю потрапити на цей концерт.

За її словами, вона виступала в складі українського хору “Думка” з Нью-Йорка.

“Виходячи на сцену під звуки аплодисментів, важко було стримати сльози та емоції, які мене переповнювали. Адже я розуміла, що це оплески нашій Україні, нашій культурі та незламному українському народу. Я дякую Господу, що могла бути дотичною до цієї важливої історичної події”.

Ярина Затонська каже, що участь у цьому концерті також брав і її чоловік Андрій.

“Ми знову і знову долучаємося до боротьби через мистецький фронт, так само як і Олександр Кошиць з Українською республіканською капелою у 1922 році. Всі учасники концерту розуміють наскільки важливою була ця культурна дипломатична місія. Цей концерт я запам’ятаю на все життя”.

Зазначимо, 4 грудня відбувся великий концерт “Notes from Ukraine” у концертному залі Карнеґі-хол (США) через 100 років після першого виконання колядки “Щедрик” на цьому ж місці.