“Історія села у двохсотлітніх фотографіях” — виставку під такою назвою презентував священик Олексій Філюк на Лановеччині. Він влаштував експозицію у храмі села Білозірка. Прихожани з цікавістю розглядали експонати.

Як розповів о. Олексій Філюк, організувати таку виставку було його давньою мрією. В експозиції він відтворив історію села, показав основні події в житті громади.

“Завдячуючи Богові, мені вдалося втілити у реальність свою маленьку мрію та презентувати сьогодні у Свято Михайлівському храмі села Білозірка фотовиставку: “Історія села у двохсотлітніх фотографіях”. Наступна презентація відбудеться у суботу 13 березня в Культурному центрі Єловицьких міста Ланівці. Початок о 17 год. Побачити виставку можуть всі охочі”.

Село Білозірка має давню історію. Перша писемна згадка про нього зафіксована у 1545 році. Є також кілька легенд щодо походження назви села. Одна з них розповідає, що мандрівники, йдучи своїми нескінченними дорогами неодмінно заходили до села, у якому на небосхилі сяяла біла зірка. Здавалося, що вона могла освітити все навколо і без місяця. Ймовірно, тому й назвали село Білозіркою.



