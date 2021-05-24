Подібну тему, думається, не надто хотіли б зачіпати і, тим більше, копирсатися в ній нинішні активні борці за українську державу, котрі не проминають нагоди пікетувати ОДА і заявляти про свою рішучу і безкомпромісну позицію вкупі з прагненням йти до кінця, стерти на порох всіх ворогів, стояти на смерть і т.д.. А також – метати громи і блискавки на адресу недругів, які перебувають на величенькій відстані. Не торкався б її, можливо, і я – не маю наміру приписувати собі надмірну журналістську сміливість. Однак доля склалася так, що вона, хоч-не-хоч, нерідко приходить на згадку сама.

Щоразу, коли йду до місця спочинку своїх батьків на цвинтарі, проходжу повз могилу Юрія Варибруса. Знав його ще підлітком – тоді про нього ходила в місцевих спортивних колах слава як про одного з найталановитіших представників тернопільської борцівської школи. А вже пізніше, коли радикально змінився соціально-економічний устрій країни, він, відчувши нові можливості, доводилося чути, віддав перевагу іншому заняттю. Як і чимало інших представників борцівсько-боксерської братії. Однак, як казали, залишився при цьому прихильником своєрідного кодексу честі, котрий обстоював і утверджував справедливість в тих випадках, коли закон волів залишатися осторонь. Але – досить про це, щоб не створювати глянцевий образ біблійного праведника. Обставини його загибелі майже тридцять років тому досі огорнуті мороком таємниці. А того холодного й сніжного грудневого дня 1992 р., коли його ховали, місто повнилося просто неймовірними чутками і версіями – аж до пачок доларів, які нібито кидали у могилу. Доводилося також читати в соцмережах, що віддати покійному останню шану приїжджав такий собі депутат однієї з міськрад Донеччини Віктор Янукович. І не лише він. Вже тоді було зрозуміло, що це не наслідок простого побутового конфлікту. І що це, швидше за все, замовне вбивство, яке ніколи не буде розкрито – ну, не для того воно організовувалося, щоб бути розкритим. Попри формальні заяви правоохоронців про “деякі вірогідні версії” та “непогані перспективи розслідування справи”. Згадаймо – це був лише початок “лихих 90-х”; кілерство, як моторошний вид заробітку, на наших благословенних теренах лише починало заявляти про себе на повен голос, і цей випадок став одним з перших.

Це було майже 30 років тому, але думається, що й нині перспектива розкриття подібного злочину наближалася б практично до нульової. І громадськість сприйняла б подібну історію схожим чином – з пересудами і плітками. А потім її найпрогресивніша частина знову пішла б пікетувати ОДА з якогось приводу. Це – більш актуально. І, що важливо – безпечно. Ну, а з тим, що сталося близько трьох десятків років тому… Зловісна таємниця так і залишається схованою під пам’ятником, насипаним гравієм і букетом квітів…