Працівники Тернопільського обласного художнього музею продовжують розповідати публіці про мистецькі твори, які можна оглянути у постійних експозиціях закладу, а також, які є у фондах музею.

Багато цікавого про різних українських художників та скульпторів і їхні твори можна дізнатися з їхньої сторінки у фейсбуці. Так, нещодавно, заступник директора музею Ольга Ваврик розповіла про Богдана Титлу. Це український художник-пейзажист і графік. Він є племінником американського аніматора українського походження Білла (Володимира) Титли, який працював над такими відомими повнометражними анімаційними фільмами Волта Діснея, як «Білосніжка та сім гномів», «Піноккіо»,«Фантазія» та «Дамбо».

– Богдан Титла народився 23 березня 1928 року у Підгайцях, Тернопільської області, – повідомила Ольга Ваврик. – Початкову освіту здобув у рідному місті, гімназію закінчив у Ляндсгусті в Німеччині. В 1950 році емігрував до США. В університеті Нью-Йорку здобув ступінь бакалавра мистецтва. До 1995 року провадив власну мистецьку студію в Нью-Йорку.

Працював у галузі акварелі, олійного живопису, книжкового оформлення, плакату, шрифтів. Брав участь у збірних вернісажах. Мав індивідуальні виставки в американських містах: Нью-Йорку, Вашингтоні, Філадельфії, канадських містах: Пассейк, Торонто. Був членом і учасником виставок «Об’єднання Мистців Українців в Америці» – організації українських митців на теренах Сполучених Штатів Америки.

У 1998 році художник перебував у Тернополі, відвідав Тернопільський обласний художній музей і подарував “Зимовий пейзаж”, який представлений в експозиції музею. Перед глядачем постає образ зимової природи.Тонкі переливи блакитного та білого кольорів надають відчуття чистоти і свіжості зимового дня. В пейзажі відчувається гармонія барв, цілісність колористичного та композиційного рішення.

Роботу Богдана Титли відвідувачі можуть побачити у третій секції залу «Українське мистецтво 18-21 століття». У цій секції розміщені твори митців, які народилися або працювали на Тернопільщині, уродженців Тернопільщини, які жили у Львові. Також представлені роботи сучасних живописців Тернополя, в окремий розділ виділені твори митців української діаспори, що мають національне і світове значення.

Фото зі сторінки художнього музею у фейсбуці