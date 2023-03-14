До річниці повномасштабної війни, яку розгорнула Росія проти України, у Тернополі презентували графічну новелу “На межі”, а також виставку портретів та історій людей “Втрачений дім”.

Створила культурно-просвітницькі видання Івано-Франківська обласна організація “Молода Просвіта”. Через ці продукти громадські діячі намагаються говорити про складні та чутливі проблеми цивільного населення у час воєнного стану.

“Все, що ми сьогодні презентуємо, створено на реальних історіях людей, яким довелося тікати за тисячі кілометрів від рідного дому, щоб не потрапити в окупацію та не загинути. Розповіді ми записували у тимчасових прихистках, що були облаштовані влітку 2022 року у школах і садочках. Ми далі живемо втратами близьких, спробами оговтатися. Але, на жаль, це вже наша буденність і вона триватиме, доки Росія не понесе відповідальність за свою агресію”, – наголосила керівниця “Молодої Просвіти” Євгенія Бардяк.

Графічна новела “На межі” була розроблена саме до річниці розгортання Росією повномасштабної війни в Україні. До видання увійшло десять історій, написаних і намальованих на основі реальних розповідей 22 людей, які є героями виставки “Втрачений дім”. Мала частина з них все ж змогла нещодавно повернутися додому і почати відновлювати навіть під ракетними обстрілами свою хитку буденність. А от Володимиру Приходько з Маріуполя разом зі сім’єю все ж довелося починати життя спочатку. Його попереднього дому вже немає, як і прагнення їхати до тимчасово окупованого міста.

“Коли були ще у Маріуполі, нам довелося буквально ховатися від смерті. Не було такого місця, куди не долітали снаряди та не кидала російська авіація свої бомби. До повномасштабної війни я працював тренером з плавання, мав багато молодих талановитих вихованців. Дехто з них, на жаль, так і залишився під мурами зруйнованого Маріуполя”, – пригадує пан Володимир.

Побачити виставку та графічні новели можна впродовж дня 13 березня в Тернопільському художньому музеї (вулиця Крушельницької, 1, Тернопіль). Допомогла організувати захід у місті Тернопіль ГО “Центр розвитку ініціатив “ІнСорс”. Її представниця Іванна Мрига зазначає, що пам’ять війни має зберігатися через такі продукти й напрацювання, а теперішнє покоління мусить вивчити цей урок і не толерувати агресію через мовчання. Бо саме воно часто дорівнює підтримці насильства та нових злочинів.

З розробленими виданнями далі команда “Молодої Просвіти” вирушить в інші локації, щоб презентувати їх у трьох країнах Європи, а також шести обласних центрах на західній частині України.

Захід відбувся у рамках проєкту “Емпатія. Підтримка. Інтеграція”, який організовує Івано-Франківська обласна організація “Молода Просвіта” у партнерстві з ГО “Центр розвитку ініціатив “ІнСорс”.