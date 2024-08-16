Ішов у напрямку цвинтаря і стріляв по всіх: оголосили підозру військовому, котрий вбив двох жінок. ВІДЕО

Слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру чоловіку, який влаштував стрілянину по людях. Підозрюваному інкримінують умисне вбивство двох осіб. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, подія трапилася у четвер, 15 серпня, в селі Доброводи Збаразької громади Тернопільського району. Чоловік, одягнутий у військову форму, влаштував стрілянину: двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Двох потерпілих доправили до лікарні, ще двом особам медики надали допомогу на місці події.

Поліцейські оперативно затримали озброєного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

У п’ятницю, 16 серпня, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області. З підозрюваним проводяться слідчі дії. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляють у Національній поліції.

У той же час нові деталі кривавого злочину оприлюднило видання “Файне місто“. Як дізналися журналісти, у Доброводах був День села. З нагоди свята поблизу місцевого клубу розгорнули атракціони, де зібралися чимало дітей зі своїми рідними. В один момент все пішло шкереберть, адже розпочалася стрілянина. Про деталі розповіла місцева жителька, родичка якої у той день була в “епіцентрі” подій.

– Почули постріли. Один чоловік (якого пізніше поранили) сказав, що хтось певно жартує, і пішов подивитися. Потім хтось звалив її (родичку – ред.) на землю зі словами “тікай, хтось стріляє”. Почалася паніка, люди хватали дітей і тікали, — розповіла односельчанка постраждалих. — Вона бігла в бік цвинтаря. По дорозі зустріла жінку (яка потім загинула). Вона верталася додому з дочкою. Військовий також йшов в напрямку цвинтаря і стріляв по всіх. Хтось казав, що він мав два магазини патронів.

Жінка зазначила нашій журналістці, що стрільця зупинили двоє чоловіків. З місця стрілянини він встиг пройти майже 2 кілометри. Потім на місце прибули правоохоронці.

– Загинула жінка, мама двох дітей, вдова. Вона верталась з дітьми додому – Мальшевська Марія, була першою жертвою. Її застрелили на очах в дітей. Інша жінка була Зремяк Ольга, – сказала односельчанка загиблих.

Багато хто з людей опісля цієї ситуації ще деякий час сиділи в бомбосховищі в школі, бо не розуміли, що відбувається. Поранених внаслідок стрілянини госпіталізували.

Поки знають про двох поранених. Чоловікові прострелив дві руки. Жінці — живіт, – додала жителька Добровод.