Ішов третій рік війни: на Тернопільщині люди досі цілують руки московським попам. ВІДЕО

На третьому році повномасштабної війни в Тернопільській області досі цілують руки московським попам.

Відповідне відео оприлюднив у ТікТок Саша Білоконь, передають Тернополяни.

На кадрах видно, як прихильники мп цілують руки скандальному проросійському священнику, митрополиту Тернопільському та Кременецькому Сергію (Борис Генсіцький), який належить до рпц.

Нагадаємо, нещодавно він засвітився на сторінках «Патріаршого календаря» рпц.

За даними OSINT-розслідування групи Molfar, Генсіцький є громадянином росії.

На оприлюдненому відео московський піп навіть зазначає, що поспішає, тож нагоду поцілувати руки матимуть не всі.