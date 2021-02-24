Білий лебідь розгулював у центрі Чорткова. Птах пробрався до ліфтової шахти будівельного майданчика, що знаходиться поряд з міською радою. Місцеві жителі його спіймали та відвезли на річку Серет, де перебуває ціла зграя лебедів.

Місцеві жителі встигли помилуватися красенем, який розгулював центром міста. Дехто навіть подумав, що він прямував до міської ради.

«Він йшов просто до міської ради. Потім звернув до ліфтової шахти будівельного майданчика. Ми зупинилися, що поспостерігати. Птах надзвичайно красивий, можливо і зайшов би до міської ради, якби не так багато охочих сфотографувати його», – каже жителька Чорткова Ліда Гук..

Лебеді інколи залишаються зимувати на Тернопільщині. Втім, фахівці Держпродспоживслужби просять не втручатися у життя пернатих. Підгодовувати їх варто ненав’язливо і максимально непомітно.

«Для багатьох людей поява перелітніх птахів на зимовій кризі спричиняє шквал емоцій, і вони спішать їх рятувати. Проте цього робити не потрібно, а лише в окремих випадках. Лебеді не бояться морозів і комфортно почувають себе в наших широтах навіть при температурі до 30 градусів морозу. Загинути птахи можуть тільки від хвороб та від голоду, адже харчуються вони переважно планктоном, а коли водойма замерзає, птахи відчувають голод, знижується їх енергетичний обмін, їм не вистачає тепла, яке виробляє організм. Здорові птахи перелітають на іншу водойму, яка не замерзла, навіть за сотню кілометрів. Не потрібно їх насильно відловлювати і годувати. Крім того, якщо птахів регулярно підгодовувати, то вони можуть залишатися на зимівлю регулярно, чим наражатимуть на небезпеку себе, а також домашню птицю».

Фото Олександра Шликова