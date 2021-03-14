Два нові об’єкти поповнили природно-заповідний фонд місцевого значення Тернопільської області. Відповідне рішення депутати облради прийняли на п’ятому пленарному засіданні першої сесії.

Перший об’єкт – це ставок в долині річки Серет, що у селищі Залізці Тернопільського району. Тепер це гідрологічний заказник місцевого значення «Залозецький став». Він займає площу понад 227 гектарів і створений з метою охорони та збереження водного об’єкту, що має природоохоронну, історико-культурну, естетичну, оздоровчу та господарську цінність.

Другий об’єкт розташований у селі Байківці Тернопільського району. Це ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Липи Ірени та Гелени». Дерева ростуть на території Байковецької загально-освітньої школи І – ІІ ступенів, що на вулиці Січових Стрільців, 12. Згідно історичних джерел на місці де зараз розташована школа був маєток Шалінських. У ХVІІІ столітті біля маєтку вони заклали ландшафтний парк. Від нього і залишилися дві липи, вік яких сягає понад 200 років. Свої імена дерева отримали в честь панських доньок Ірени та Гелени.

Пам’ятками природи липи оголосили з метою збереження та охорони і тому, що вони мають природоохоронну, історико-культурну, науково-пізнавальну еколого-освітню та естетичну цінність.

Як повідомляють в управлінні екології і природних ресурсів ТОДА, на сьогодні природно-заповідний фонд в області становить 645 територій та об’єктів загальною площею 135,76 тисяч гектарів.

Фото із сайту управління екології ТОДА