“Зоря” – ЦСКА (Болгарія) – 2:0

Який український клуб найпродуктивніше працює на рейтинг країни і УЄФА? Звично це, переважно поперемінно, робили “Шахтар” і Динамо”, а от нині обидва наші флагмани, маючи в активі аж по одній нічиїй у чотирьох матчах, міцно осіли на дні у своїх групах. За таких умов місію здобувача очок для коефіцієнту України взяла на себе луганська/запорізька “Зоря” в Лізі конференцій. Заради об’єктивності – їй це робити легше, адже її суперників, крім хіба що “Роми” (яка, здається, махнула на новонароджений турнір обома руками), не віднесеш до значущих фігур європейського футболу. Хоча й з ними підопічні Віктора Скрипника грали доволі натужно й не зовсім переконливо, проте, не без усмішки спортивної Фортуни, принаймні у двох спарених поєдинках проти болгарського ЦСКА вдалося взяти максимальну кількість очок. Вчорашній матч у Запоріжжі теж не видався надто легким, подеколи, особливо в другому таймі, гості цілком могли декілька разів скористатися помилками захисту господарів, але, врешті-решт, вболівальники “Зорі” стали свідками того, що називається happy end. Творцями цього щасливого закінчення стали іранські легіонери команди. Спершу на 86 хв. Шахаб, який майже весь матч балансував на лінію офсайду, виграв боротьбу за м’яч у захисника суперників, і, вийшовши на ударну позицію, вразив ближній кут. Судячи з перебігу гри, цього було достатньо для перемоги, але, вочевидь, успіх співвітчизника стимулював іншого іранця в складі “Зорі” – Аллах’яра. Уже на 5-й доданій хвилині він завершив швидку контратаку своїх партнерів ударом в порожні ворота, скориставшись пасом того ж таки Шахаба.

Шість очок в активі “Зорі” роблять її шанси посісти друге місце у групі, скажемо так, не зовсім безнадійними. Могла б допомогти нам “Рома”, але, як уже згадувалося, вона не виявляє наміру серйозно ставитися до турніру, отож зіграла у Римі з норвезьким “Буде- Глімт” лише внічию (2:2).