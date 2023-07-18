Українські біржі легально проводять операції з криптовалютами. Тут можна придбати криптовалюту на будь-які суми. Як розумно інвестувати в криптовалюту, і що треба знати про цей актив, поговоримо про це у статті. Як інвестиції, криптовалюти мають неабияку популярність. Сума інвестицій залежить від того токена, що планується придбати.

Найпопулярнішим залишається Bitcoin. Причина в тому, що біткоїн це перша відома цифрова валюта, що має вагу як платіжна система, доволі надійна та захищена від інфляції. Але курс біткоїна коливається, і інвестувати в нього рекомендується на довгий строк.

Багато бірж встановлюють обмеження на мінімальні та максимальні можливості придбати криптовалюту. Для формування інвестиційного портфеля за порадами спеціалістів, достатньо 10% інвестицій у вигляді криптовалют. Хоча починати вкладати у криптоактиви слід навіть з менших сум: нехай це буде 2-5% загальних інвестицій.

Види криптовалют: в які краще вкладатися

Залежно від стратегії інвестування слід обирати активи, з яких буде складено інвестиційний портфель. Якщо вкладник є недосвідченим, то краще обирати популярні та відомі криптовалюти: Bitcoin та Ethereum. Також варто звернути увагу на WhiteBIT token — внутрішній токен однієї з найбільших європейських криптовлютних бірж WhiteBIT. Зазвичай в відсотковому відношенні по 40% вкладають в Bitcoin та Ethereum, і 20% в інші криптовалюти.

При виборі криптовалют для інвестицій орієнтуються на наступні показники:

вартість;

обсяг торгів за добу;

ринкова капіталізація;

домінування.

Крім Біткоїна та Ethereum, є високий попит на Cardano і Polkadot. Початківці в сфері інвестування в криптовалюти часто потрапляють у пастку, коли ціна на цифрові активи падає, вони починають швидко позбавлятись коїнів. А при зростанні вартості намагаються купити якомога більше активів. Робити все треба навпаки: при падінні ціни купувати активи, а пік вартості є моментом для продажу, щоб заробити максимальний прибуток.

Стратегії інвестування

Інвестиційний портфель складають криптовалюти та інше: цінні папери, ETF. Ці інструменти торгуються на біржах. Для наповнення портфелю важливо обрати стратегію. Саме від неї залежить швидкість та обсяг можливого прибутку:

Короткострокові інвестиції — це купівля ресурсів чи цифрових валют, та їх продаж через невеликий період. Тут працює спекулятивний механізм: різниця на ціні, яку можна отримати завдяки невеликим коливанням курсу. В такий спосіб розумно інвестувати обсяги, якими спокійно можна ризикувати.

Середньострокові стратегії підійдуть для складання помірного типу портфелю. Орієнтирами для таких інвесторів є ціна, заяви політиків, попит на активи.

Довгострокові інвестиції розраховані на період не менше 5 років. Вкладники не зважають на коливання ціни в короткі періоди, і тримають криптовалюти, чекаючи великого зросту.

Обирати стратегію можна на будь-який строк, змінюючи її залежно від обставин. Зараз ринок криптовалют є волатильним, доступним та відкритим.

Вибір інвестиційної платформи

Вибір майданчика для інвестицій залежить від об’єму інвестування. Якщо вкладник оперує великими сумами: завбільшки 50 тисяч доларів, то краще проводити фінансові операції на ОТС-платформах. Такий майданчик є посередником між сторонами угоди, та бере свій відсоток за перевірку цифрових активів: їх походження та легальність. Найвідоміші платформи — B2C2 та Circle Trade. ОТС-платформи забезпечують якісну фінансову та документальну перевірку сторін угоди, забезпечують потрібний обсяг криптовалют.

Для інвесторів з невеликими сумами вигідну купівлю можна провести на таких онлайн-ресурсах:

біржі;

обмінники криптовалют;

електронні гаманці.

Серед популярних криптобірж: WhiteBIT, Kraken, Coinbase. Обираючи біржу, звертайте увагу на її репутацію, історію роботи та існування на цьому ринку. Ще один важливий фактор — це безпека. Платформа WhiteBIT має великий досвід співпраці з постачальниками послуг кібербезпеки. Також майже всі цифрові активи зберігаються на холодних гаманцях. Рейтинг безпеки ААА дозволяє віднести WhiteBIT до категорії найнадійніших криптовалютних бірж.

Гаманці є основним видом зберігання та проведення транзакцій з криптовалютами. Гарячі гаманці — вид, що має бути завжди підключеним до мережі. Таке програмне забезпечення більш вразливе до атак хакерів. Холодні гаманці потребують доступу з індивідуальним ключем. Цей приватний ключ є набором спеціальних символів та знаків, його знає тільки власник гаманця. Втрата приватного ключа унеможливлює доступ до свого холодного гаманця, і кошти назавжди будуть втрачені. Тому треба зробити кілька копій на надійних носіях. Зазвичай інвестори мають обидва типи гаманців. Гарячий дозволяє постійно проводити фінансові дії з цифровими активами. А холодний використовують виключно для довгострокового зберігання. Криптовалюти вже стали частиною фінансової системи, і продовжують набирати оберти. Їх використовують не тільки в якості інвестицій. Цифровими монетами користуються для розрахунків, як оплату за послуги чи товари. Тому фінансова грамотність включає і вміння користуватись електронними гаманцями, вивчення системи роботи криптобірж, інвестиції в цифрові активи, за якими майбутнє.