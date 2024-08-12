Інвестиції у відбудову – міжнародний інвестор CRH купує два цементні заводи в Україні

АМКУ оголосив попередні умови для придбання двох цементних заводів італійської Buzzi міжнародною компанією CRH. Інформація опублікована на офіційному сайті комітету.

Антимонопольний комітет України розглядає заявку міжнародної компанії CRH на придбання двох цементних заводів, “Волинь-цемент” та “Югцемент“, що належать італійській Buzzi через дочірню структуру “Дікергофф цемент Україна”. Вартість угоди оцінюється у 100 мільйонів євро.

Першого серпня АМКУ завершив маркет-тест, включаючи опитування споживачів, учасників ринку цементу та експертів, для оцінки цієї угоди. Використання маркет-тесту є рідкісним інструментом, який зазвичай застосовується при великих угодах злиття та поглинання.

Список умов включає передачу 25-28% акцій ПрАТ “Дікергофф цемент Україна” третій незалежній стороні протягом 9 місяців після завершення угоди.

CRH також зобов’язується регулярно інформувати державного регулятора про передачу активів, обсяги виробництва та постачання цементу.

Компанія планує зберегти виробничі потужності обох заводів, забезпечити рівні умови та ринкові ціни для споживачів. Крім того, CRH інвестуватиме у модернізацію заводів, зберігатиме робочі місця та покращуватиме умови праці для співробітників.

На тлі світової фінансової кризи та обвалу фондових ринків, що ускладнює інвестиції в Україну, вкладення від CRH є важливим позитивним сигналом. Експерти зазначають, що ця угода має велике значення для відбудови країни. Цемент є ключовим будівельним матеріалом, і залучення іноземного інвестора, готового інвестувати у внутрішнє виробництво, допоможе уникнути дефіциту під час відновлення країни.

Заступник міністра економіки України Володимир Кузьо зазначає: “Іноземні інвестиції у будівельну галузь України є надважливими. Попит на будівельні матеріали зростатиме, українські підприємства зможуть модернізувати потужності, а українці матимуть можливість отримати доступне житло та робочі місця”.

CRH — міжнародна група компаній з головним офісом в Ірландії, один з найбільших у світі виробників будівельних рішень та матеріалів. В Україні вона працює під брендом CEMARK. З 1999 року компанія інвестувала близько 500 мільйонів доларів в Україні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення CRH вклала 80 мільйонів доларів, в тому числі 34 мільйони у зведення цементного терміналу на Київщині. У 2022 році CRH зробила найбільшу в Україні корпоративну пожертву через ЮНІСЕФ у розмірі понад 1 млн доларів.