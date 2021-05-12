28-річний тернополянин спокусився на пропозицію іноземця підзаробити на інвестиціях, проте втратив понад чотири тисячі доларів США.

Зі слів потерпілого, у мобільному додатку він познайомився з іноземцем, який начебто заробляє на інвестиціях в криптовалюту. Ідея зацікавила тернополянина, а коли новий знайомий запропонував свою допомогу у цій справі, не роздумуючи, погодився.

Частину першого невеликого фінансового вкладу йому вдалося вивести, а далі, як пояснив новий знайомий, сума інвестицій, аби приносити дохід, мала бути в рази більшою. Тернополянин зважився на цей крок. Як наслідок – втрачено понад чотири тисячі доларів США і відсутній зв’язок з інвестиційним «куратором».

Аби не потрапити у подібну ситуацію, поліцейські застерігають: користуючись Інтернетом, не переходьте на веб-ресурси від невідомих людей, не переказуйте кошти особам, яким ви не можете довіряти; перед користуванням будь-яким веб-ресурсом перевіряйте, чи він не фальшивий; порадьтеся з людьми, в яких є досвід роботи з інвестиціями.