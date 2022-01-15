Світ

Конфуз дипломатії

“Эх, Рассея-Рассеюшка…”. Сєргей Лавров, глава російського Міністерства закордонних справ, під час офіційного візиту в Китай зганьбився тим, що одяг маску з нецензурним написом fckng qrntn (вираз, близький за значенням до “чортів карантин”). Відповідне відео з’явилося в соцмережах. За дві години ролик переглянули понад 1300 разів перш ніж він був видалений. Це не перший подібний конфуз із шефом російської дипломатії: свого часу під час візиту до Греції він одягнув маску майже на очі, залишивши відкритим підборіддя. Втім, не лише Лавров звеселяв публіку – доклав до цього зусиль і його верховний вождь: коли Владімір Путін вітав росіян з Новим роком на фоні Кремля, з-під його пальта на рівні живота щось підозріло випирало. Серед коментарів, що відразу ж заповнили соцмережі – “З’їв Росію – тепер роздуло”, “Вагітний наступником”…

Розслаблятися ранувато

Пригадується, рік тому фахівці втішали світову громадськість, мовляв, кінець пандемії COVID-19 настане десь… під завісу 2022 р. Тепер же цей жаданий термін суттєво відсувається в часі: вчені науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій Великої Британії дійшли висновку, що інфекція залишатиметься небезпечною для населення планети ще доволі довго. “SARS-CoV-2, як і раніше, становитиме загрозу для системи охорони здоров’я і вимагатиме активного контролю за допомогою вакцинації та моніторингу даних протягом як мінімум п’яти наступних років”, — йдеться в оприлюдненому ними документі. Водночас експерти зазначають, що якщо заходи з вакцинації, епідеміологічного контролю та стримування поширення інфекції будуть недостатньо ефективними, то ці терміни можуть збільшитися. Так що розслаблятися ранувато…

Ще одна залежність

Можливо, не найприємніша новорічна новина для численної армії (саме так) любителів відеоігор. З початку 2022 р. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно включила залежність від цього виду розваг до переліку хвороб та розладів. Згідно з визначенням ВООЗ, ігровий розлад — це модель поведінки під час занурення у відеоігри, коли геймер (себто гравець) починає приділяти віртуальному світу все більше часу, забуваючи про інші активності та повсякденні турботи. Діагностуватимуть залежність лише при систематичних порушеннях та ігноруванні особистого, сімейного, соціального життя та розладів у інших сферах протягом не менше 12 місяців (цікаво, чи у багатьох домочадців вистачить терпіння так надовго?). При цьому уточнюється, що кількість людей з ігровим розладом серед геймерів порівняно невисока, проте лікарі рекомендують ретельно стежити за тим, скільки часу людина витрачає на віртуальні розваги.

Україна

Повернення з інтригою

Український політикум перебуває нині в очікуванні повернення на терени неньки Петра Порошенка. Відбудеться ця інтригуюча подія, згідно з повідомленнями, 17 січня. Причому, як інформувало оточення колишнього гаранта, одразу ж з аеропорту він вирушить у Офіс Генпрокурора, щоб засвідчити особисту пошану його нинішній господині Ірині Венедіктовій. Втім, це – лише плани самого Порошенка. Доводилося чути, що ДБР по його прильоті має намір оголосити йому про підозру і одразу ж “під біля ручки” доставити на допит до слідчого – для обрання міри запобіжного заходу. Що з того вийде – не береться передбачити ніхто. Дехто з політичних аналітиків вважає, що вся ця справа обернеться гучним “пшиком” і лише зіграє на руку творцю “АрМоВіру”. А Юрій Луценко в одній з політичних програм, засвідчивши свою відданість Порошенку і намір підтримувати його, додав, що можливе ув’язнення нездатне його зламати а навпаки – Володимир Зеленський “обламає об нього зуби”. Побачимо – чекати ніби залишилося не так довго…

“Все пропало” чи… ?

Якщо послухати запитання рядових українців, що їх вони адресують учасникам політичних програм, то може скластися враження, що країна вже стоїть на краю прірви – залишилося зробити один-єдиний крок. Не хотілося б думати, що ці люди навмисно згущують фарби, але… Згідно з результатами підсумкового річного онлайн-опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, третина українців змогли у 2021 році реалізувати всі або більшість своїх планів. Ще половині опитаних вдалось частково їх реалізувати, і лише 13% сказали, що їм нічого не вдалось. Приблизно схожим чином українці оцінили успішність минулого року: для кожного третього він був успішним, для половини – посереднім і лише для кожного десятого – зовсім не успішним. При цьому майже 40% українців заявляють, що цілком задоволені своїм життям. То як все-таки: “все пропало”, чи “не все так погано в нашому домі”?

Тернопілля

У новий рік – з натхненням

В піднесеному настрої, попри усілякі коронавірусні підступи і “тимчасові економічні труднощі” (миле словосполучення, що плавно перейшло до нас з епохи СРСР), зустріло Тернопілля новий рік. З надією, що Водяний Тигр, можливо, й заричить десь-колись грізно, але все ж не загризе. Військкомісаріат бадьоро відрапортував про виконання планового завдання на 100%, і 417 щасливих юнаків у супроводі напутніх слів не менш щасливих батьків пішли до лав ЗСУ. Між тим, астрологи продовжують давати прогнози на новий рік на кшталт того, що “настав час відкрити світу власні творчі вміння і віддатися натхненню” (все цілком зрозуміло, чи не так?). Варто зазначити, що звичному натхненню багато хто віддається щиро і самозабутньо, як і в минулому році: від початку нинішнього поліція затримала вже понад сотню любителів сісти за кермо “під шафе”. Втім, навряд чи у якомусь гороскопі можна віднайти передбачення про те, що бомба двічі влучить в один і той же окоп. А вона ось взяла і влучила: майже одночасно і майже в одному й тому ж місці сталися дві ДТП – з майже пів десятком травмованих (цікаво, що їм віщували астрологи?), але, на щастя, без загиблих. Наразі…