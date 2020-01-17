Укрзалізниця збільшує періодичність курсування швидкісного поїзда Інтерсіті № 747 Київ-Тернопіль: з 23 січня він курсуватиме щоденно замість через день.

Наразі завершується узгодження графіку курсування цього поїзда на дати після 23 січня, повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Швидкісний поїзд Інтерсіті № 747 відправляється з Києва о 16:41 та прибуває до Тернополя о 22:42. У зворотному напрямку з Тернополя він вирушає 04:04 та прибуває до Києва о 10:03. Зупинки передбачені на станціях Волочиськ, Хмельницький, Деражня, Гнівань. Вінниця, Калинівка-1 та Козятин.

Ці зміни дозволять значно покращити сполучення Тернополя зі столицею. До того ж поїзд забезпечуватиме зручну пересадку в Києві на внутрішні та міжнародні маршрути.