Інтерпол оголосив у розшук брата скандального екс-посадовця з Тернопільщини

13/03/2019 0
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Інтерпол оголосив у розшук рідного брата колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва Олександра з метою затримання та майбутньої екстрадиції.

Про це журналісту «Слова і Діла» розповіли в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

За словами співрозмовника, Олександру Каськіву присвоїли «червону картку», про що проінформували країни-підписанти Європейської конвенції про видачу правопорушників.

Як відомо, детективи НАБУ встановили, що низка осіб, у тому числі колишні чиновники Держінвестпроекту та державного підприємства «Державна інвестиційна компанія», зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між Держінвесткомпанією, ТОВ «ТД «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт» для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022». Після отримання коштів, ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, з самого початку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних посадовцям Держінвестпроекту. В результаті такої схеми державі завдали збитків на 259,2 мільйона гривень.

Так, у зазначеному провадженні було повідомлено про підозру двоюрідному і рідному братам Каськіва. Двоюрідного брата Олександра Матковського НАБУ затримало, а рідного – оголосили в розшук. Також Олександра Каськіва суд заочно взяв під варту.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура надіслала до Панами запит щодо притягнення до відповідальності Владислава Каськіва у провадженні НАБУ щодо збитків державі у майже 260 млн грн.

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