З 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсуліни безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці, яка працює за договором з НСЗУ.

Як повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, вартість інсулінів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України.

На Тернопільщині понад 5 тис. людей з діабетом, які потребують інсуліну. Щоб отримати медикамент за програмою “Доступні ліки”, пацієнту з потрібно відвідати ендокринолога. “Це необхідно для того, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я. В індивідуальному плані ендокринолог фіксує встановлений діагноз та призначення інсуліну із визначенням типу, виду та дозування. На основі індивідуального плану лікування буде формуватися електронний рецепт на препарати інсуліну. Індивідуальний план лікування пацієнта складає виключно ендокринолог, який приймає амбулаторно. Не сімейний лікар і не ендокринолог стаціонару”.

Загалом в медзакладах області працює понад півсотні лікарів-ендокринологів, які зареєстровані в Електронній системі охорони здоров’я. Повторний рецепт зможуть також виписати і сімейні лікарі. Якщо інсулін закінчився раніше, ніж передбачалося планом лікування, то сімейний лікар направляє пацієнта до ендокринолога для коригування або створення нового плану.